Firenze pazza di Van Gogh: 15mila visitatori in due settimane

Vacanze natalizie da record per la Cattedrale dell’Immagine di Firenze che ha accolto 15mila visitatori nelle ultime due settimane. Dopo un ponte dell’Immacolata che ha visto 4mila visitatori in sette giorni, crescono gli ingressi alla mostra immersiva che ogni giorno accoglie nel cuore di Firenze, a pochi passi da ponte Vecchio, i visitatori all’interno di un suggestivo spazio multimediale a 360° con 35 minuti di esperienza multisensoriale. Immagini, luci, colori e musica che avvolgono letteralmente il pubblico.

“Le nostre aspettative sono state superate – commenta soddisfatto Federico Dalgas Pandolfini, amministratore delegato di Crossmedia Group – nonostante fossimo già contenti dei numeri raccolti nei primi dieci giorni di dicembre non ci aspettavamo di poterli superare. È un trend in crescita che ci fa piacere e mostra come questo genere di esperienze possano comunque trasmettere delle sensazioni forti ai visitatori”.

Un’esperienza quella di Inside Van Gogh che, fino al 28 gennaio, ha l’obiettivo di immergere il visitatore nell’arte di questo straordinario artista dando nuova vita alle magnifiche architetture della chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte.

Inside Van Gogh VR Experience offre al visitatore la possibilità di immergersi nell’arte del pittore olandese tramite un’app sviluppata appositamente per gli Oculus Quest. Grazie a questa esperienza, sarà possibile entrare nel cuore dei più famosi dipinti di van Gogh, terminando la propria avventura nei vortici del magnifico cielo della Notte Stellata. BeVincent è invece un’esperienza che permetterà a grandi e piccini di dare sfogo al proprio estro artistico con la creazione di coloratissimi disegni ispirati all’arte di van Gogh.

Dopo il successo dello scorso anno, continua la collaborazione con Opera Laboratori, che cura il servizio di prenotazioni e accoglienza, e con la Casa editrice Sillabe di Livorno, impegnata nella gestione del bookshop. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della mostra e sul sito di Vivaticket.