Fratelli d'Italia Pontedera apre la sede tutti i giorni in vista delle elezioni

Come Fratelli d'Italia siamo lieti di annunciare l'apertura pomeridiana della nostra sede tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:30.

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di far emergere la voce dei cittadini e coinvolgerli attivamente nella costruzione del futuro della nostra città. Il nostro impegno è quello di cambiare il volto di Pontedera, e per farlo abbiamo bisogno di tutti i cittadini, del loro sostegno e soprattutto del loro contributo in idee e voglia di fare.

Dobbiamo porre fine all'era di questa Sinistra, che con la sua amministrazione indegna ha dilapidato le casse comunali, lasciato opere pubbliche perennemente incompiute, degradato quartieri interi e concesso favoritismi ai pochi raccomandati. È tempo di scegliere un governo fresco e trasparente che ponga al centro delle proprie azioni l'ascolto della comunità e le sue reali necessità.

Siamo consapevoli di molti dei problemi che da anni affliggono il nostro territorio, ma non abbiamo la presunzione di conoscerli tutti. Pertanto, invitiamo tutti i cittadini a venirci trovare nella nostra sede in via Cavallotti 3, dove potranno esporre i loro dubbi, sollevare le criticità che l'amministrazione attuale non ha mai avuto la capacità o l'interesse di risolvere, e condividere con noi idee per il rilancio della nostra amata città.

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera