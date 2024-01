Il questore di Firenze in visita a Empoli per i nuovi poliziotti a rinforzo

Il questore di Firenze Maurizio Auriemma è giunto in visita nelle sale della questura fiorentina e del commissariato di Empoli in visita ai poliziotti giunti a rinforzo per le due città.

Quasi tutti provenienti da altre realtà italiane e tutti con diversi anni di esperienza alle spalle, i neo arrivati andranno a potenziare l’organico sia delle Questura che del Commissariato dell’empolese dando un fondamentale contributo agli Uffici cardine in cui sono stati assegnati con l’obiettivo comune di prevenire e contrastare tutte le tipologie di fenomeni criminosi con attività di pronto intervento, d’indagine, di coordinamento e di analisi.

Non tutti sono potuti essere presenti perché alcuni già in servizio in giro per il territorio, ma a tutti sono giunti i migliori auguri dal questore e dal corpo di polizia.

Durante la visita a Empoli, inoltre, non è mancato il saluto alla sindaca Brenda Barnini. La stessa, nell'occasione, ha ricevuto un crest raffigurante la Cupola del Brunelleschi, simbolo inconfondibile del capoluogo toscano.