Lucca ha una marcia in più: bene i primi giorni del nuovo piano del Trasporto Pubblico

E’ entrato ufficialmente in vigore lunedì 8 gennaio il nuovo piano del Trasporto Pubblico, recentemente presentato dall’amministrazione comunale, che dopo anni di sostanziale stallo ha apportato un deciso potenziamento delle linee e delle corse, con un significativo aumento dei chilometri complessivi percorsi dalle tratte. Si è passati infatti da 1.687.861 km attuali a 1.952.926 km, quindi 265mila km in più.

Positivi in questi primi tre giorni riscontri e feedback per il nuovo TPL, studiato e realizzato dagli uffici competenti del Comune di Lucca, sotto il coordinamento dell’assessore con delega alla mobilità Remo Santini, in concerto con i vertici di Autolinee Toscane. Un piano che prevede azioni di monitoraggio costanti, con un rilievo passeggeri complessivo che dopo il primo mese di operatività potrà già indicare ed evidenziare eventuali criticità da correggere o modificare.

Interessante anche l’affluenza sulla nuova Linea 4, tra le novità del piano, che collega la stazione in direzione Mugnano, passando dai quartieri dell'Arancio e di San Filippo; e che in direzione opposta transita invece dai quartieri Arancio-San Filippo e a seguire dal centro città: “STAZIONE FS-CADORNA-ROMANA-TIGLIO-INGRILLINI- MUGNANO”. Questa nuova linea, attiva nei giorni feriali, consente di servire la zona Arancio con i centri medici annessi, che risultavano scoperti, e abbattere i tempi di collegamento tra Pontetetto e il centro storico, servito ora da un'apposita linea che non transita più da Mugnano e quindi fa un giro più breve.

L’amministrazione comunale ricorda ancora ai cittadini che i nomi delle vecchie LAM (Blu, Rossa e Verde) sono stati sostituiti con i numeri 1+, 2+ e 3+, al fine di facilitarne la riconoscibilità. Sono state inoltre mantenute invariate le linee a frequenza più significative che collegano il territorio lucchese. Linee che per loro natura sono utili al pendolarismo scolastico ma anche al pendolarismo lavorativo, al turismo e agli spostamenti occasionali. A grande richiesta è tornato inoltre attivo il servizio urbano festivo mattutino.



Il rafforzamento del TPL comporta anche un ridisegno delle linee, con alcune variazioni di percorso e orari che amministrazione comunale ed Autolinee Toscana tengono a rammentare:



LINEA 1+ (ex LAM BLU, che cambia nome) “OSPEDALE S.LUCA-FS-NAPOLEONE-VERDI-SAN ANGELO/NAVE”: Cambio nome da attuale “LAM BLU” in “1+” percorsi e frequenze orarie restano invariate nei giorni feriali. Nel periodo di luglio, viene applicata la stessa frequenza oraria di agosto, portandola da 12' a 20'. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 08:30 fino alle ore 20:27, con frequenza ogni 30'.



LINEA 2+ (ex LAM ROSSA, che cambia nome) “SAN VITO-PESO-FS-CHIASSO/SAN CONCORDIO”: Cambio nome da attuale “LAM ROSSA” in “2+” percorsi e frequenze orarie restano invariate nei giorni feriali. Nel periodo di luglio, viene applicata la stessa frequenza oraria di agosto, portandola da 10' a 15'. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 08:30 fino alle ore 20:46, con frequenza ogni 20'.



LINEA 3+ (ex LAM VERDE, che cambia nome) “STAZIONE FS-PESO-NAPOLEONE-TAGLIATE-PALATUCCI”: Cambio nome da attuale “LAM VERDE” in “3+” potenziamento LINEA e variazione del percorso con l’aggiunta del Parcheggio Palatucci: Stazione Fs-centro città-borgo Giannotti-Parcheggio Tagliate-Cimitero Comunale-Parcheggio Palatucci, con maggiore frequenza oraria passando ogni 12 minuti contro i 15. Nel periodo feriale di luglio e agosto, viene applicata la stessa frequenza oraria di passaggio ogni 12'. Inoltre, nel periodo festivo viene introdotto un servizio fin dal mattino dalle ore 09:00 fino alle ore 20:34, con frequenza ogni 20'.



LINEA 5 “DON STURZO-S.ANNA CHIESA-VERDI-STAZIONE FS-S. CONCORDIO-PONTETETTO”: Modifica percorso. Non transiterà più dal quartiere di Mugnano, essendo quest'ultimo servito dalla nuova LINEA n.4. Servizio feriale dalle ore 06:59 alle ore 20:30.



LINEA 51 “VERDI-STAZIONE-P.ZA S. MARIA-FREDDANA-S. MORIANO”: su questo collegamento vengono introdotte tre corse in più.



LINEA 53 “VERDI-STAZIONE-CARLO DEL PRETE-S. ALESSIO-CARIGNANO” : aggiunta due corse in più



LINEA 54 “VERDI-S. CONCORDIO-AGENZIA DELLE ENTRATE-S. MARIA G.”: potenziamento della LINEA con frequenza nel feriale invernale ogni 40', mentre nel feriale estivo (luglio-agosto) ogni 60', con transito dall'Agenzia dell'Entrate.



LINEA 55 “VERDI-S.ANNA-NAVE-SOLFERINO-MAGGIANO”: Revisione Orari



LINEA 57 “VERDI-STAZIONE-CARLO DEL PRETE-MUTIGLIANO-PONTE MADDALENA”: Trasferita su LINEA 58 il ramo Verdi-Nozzano-Balbano. Sul ramo Verdi-Stazione-Mutigliano-Ponte alla Maddalena, inoltre è stato effettuato una revisione degli orari.



LINEA 58 “VERDI-NOZZANO-BALBANO”: Nuovo nome della LINEA 57 sul ramo Verdi-Nozzano-Balbano. Potenziamento della LINEA con frequenza nel feriale invernale ogni 40', mentre nel feriale estivo (luglio-agosto) ogni 60', rivisitazione dei percorsi, sostituendo l'attuale dedalo di percorsi diversi quasi ad ogni corsa, in un solo percorso di andata e uno di ritorno.



LINEA 59 “VERDI-STAZIONE-CARLO DEL PRETE-S.P. VICO-MARLIA”: è stata effettuata una revisione degli orari con l’aggiunta di sei corse.



LINEA 61 “VERDI-CARLO DEL PRETE-VIA OSPEDALE ITC-S. CASSIANO V-LAMMARI”: aggiunte tre corse



LINEA 63 “VERDI-S. DONATO-GATTAIOLA-MEATI”: aggiunta una coppia di corse per intercettare più utenti.



LINEA 67 “VERDI-VIA PISANA-MONTUOLO-CERASOMMA-RIPAFRATTA FS”: La LINEA è stata prolungata a Ripafratta FS, dove in alcuni orari ci sarà l'interscambio con la nuova LINEA urbana di Pisa, facilitando di fatto anche un migliore collegamento con l’aeroporto Galilei.



LINEA 19 “VERDI-SOLFERINO-FIBBIALLA-PIAZZANO”: Cambio nome da attuale E19: Revisione Orari.



Infine, rimane invariata e senza cambiamenti la LINEA 6 “VERDI-STAZIONE-CASTRACANI-ROMANA-ANTRACCOLI-CAPANNORI”.



A tutte queste novità l’amministrazione comunale e Autolinee Toscana stanno dando adeguata visibilità sui propri canali, accompagnata dal lancio di una apposita campagna promozionale in tv e su tutti gli organi di informazione.

Fonte: Ufficio stampa e comunicazione del Comune di Lucca