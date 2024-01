Nuova rete fognaria anti-allagamenti, riprendono i lavori ad Antella

Riprendono lunedì 15 gennaio i lavori per potenziare la sicurezza idraulica nel centro abitato di Antella. I lavori, avviati con una prima fase nel mese di ottobre, erano stati sospesi a ridosso delle feste per ridurre gli impatti del cantiere in occasione del Natale. Adesso, riprendono in anticipo rispetto alle originarie previsioni con l’obiettivo di recuperare i ritardi conseguenti agli imprevisti di natura archeologica e anticipare per quanto possibile il loro completamento.

Il cantiere procederà da valle verso monte su piazza Peruzzi, con una logistica pensata per limitare al massimo le ricadute sulle attività commerciali della frazione. Nella parte più invasiva, la delimitazione sarà circoscritta alle dimensioni strettamente necessarie all’avanzamento dei lavori, che, nella prossima fase, consisteranno nella posa di un collettore di ampia sezione fino all’intersezione con via Peruzzi.

Il nuovo sistema di drenaggio, una volta realizzato il potenziamento, convoglierà fino al torrente Isone le acque meteoriche in arrivo dal versante e dall’autostrada, prevenendo esondazioni e allagamenti che si sono verificati negli ultimi anni nell’area urbana con maggior frequenza dopo la realizzazione della terza corsia A1.

Il progetto di messa in sicurezza idraulica e di potenziamento della rete fognaria porta la firma di Ingegnerie Toscane, società di progettazione di Publiacqua, che cura la realizzazione dell'intervento. Per l’opera sono stati stanziati 930mila euro, di cui 400mila corrisposti da Autostrade per l’Italia, 160mila dalla Regione Toscana, 91mila dal Comune e il resto dallo stesso gestore del Servizio Idrico.

“Cercheremo di ridurre al massimo gli impatti del cantiere sulla vita del centro abitato – hanno commentato il sindaco Francesco Casini l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti -. La viabilità della frazione subirà delle modifiche durante le lavorazioni, ma ci appelliamo alla pazienza e al buon senso dei cittadini. Consapevoli che si tratta di un’opera strategica e vitale per la messa in sicurezza di Antella e dei suoi abitanti, che va a colmare alcune mancanze del passato e a risolvere i problemi idraulici della frazione".

Durante le lavorazioni, piazza Peruzzi sarà nuovamente chiusa al traffico e il collegamento all’area del cimitero monumentale della Misericordia sarà garantito con un doppio senso su via dell’Antella. Il capolinea del 32 sarà anticipato nuovamente all’altezza dei giardini della Resistenza, dove sarà possibile anche lo scambio con la linea 24 con destinazione Balatro.

Di seguito, nel dettaglio, le modifiche alla viabilità in programma nel centro abitato di Antella dalle ore 09.00 del 15 gennaio con validità h24 fino al mese di aprile.

- Divieto di sosta con rimozione forzata nei seguenti tratti di strada:

• Via Brigate Partigiane, nella porzione di parcheggio del Parco della Resistenza, adiacente Via Togliatti,

• P.zza Ubaldino Peruzzi, tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Pulicciano ed il civico n. 39, lato destro direzione Montisoni, compreso i due stalli di sosta antistanti il civico n.47;

• P.zza Ubaldino Peruzzi, tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via dell’Antella e l’intersezione con Via Peruzzi;

• Via dell’Antella, tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Simone degli Antelli e l’intersezione con P.zza Peruzzi, lato sinistro direzione verso Montisoni;

• Via Ubaldino Peruzzi, tratto compreso tra l’intersezione con Via Simone Degli Antelli e l’intersezione con P.zza Ubaldino Peruzzi, ambo i lati;

• Via Ubaldino Peruzzi, tratto compreso tra l’intersezione con Via Degli Antelli ed il civico n. 23, lato destro rispetto alla direzione consentita della strada;

• Via Simone Degli Antelli, tratto compreso tra il civico n. 9 e l’intersezione con Via Peruzzi, ambo i lati.

- Doppio senso di circolazione, istituzione del doppio senso di circolazione nei seguenti tratti di strada:

• Via dell’Antella, tratto compreso tra l’intersezione con P.zza Peruzzi e l’intersezione con Via Degli Antelli;

• Via Ubaldino Peruzzi, tratto compreso tra l’intersezione con P.zza Peruzzi e l’intersezione con Via Degli Antelli.

- Senso unico di marcia, istituzione di senso unico di marcia in Via dell’Antella, tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Degli Antelli e l’intersezione con Via Peruzzi, con direzione consentita verso Via Peruzzi.

- Stop, obbligo di arrestarsi e dare precedenza prima di immettersi nelle seguenti intersezioni:

• Via dell’Antella, per chi proviene da P.zza Peruzzi prima di immettersi nell’area di intersezione con Via Degli Antelli;

• Via dell’Antella, per chi proviene da P.zza Peruzzi prima di immettersi nell’area di intersezione con Via Ubaldino Peruzzi.

- Direzione obbligatoria, istituzione delle seguenti direzioni obbligatorie:

• obbligo di svoltare a sinistra, in direzione di Firenze, per chi proviene da Via dell’Antella e si immette nell’intersezione con via Peruzzi;

• obbligo di proseguire diritto, in direzione Firenze, per chi circola in Via Peruzzi all’intersezione con Via dell’Antella;

• obbligo, per i veicoli con massa superiore a 18 t, provenienti da Via Brigate Partigiane di proseguire diritto all’intersezione con Via dell’Antella.

- Senso unico alternato, restringimento di carreggiata in P.zza Ubaldino Peruzzi in corrispondenza dell’intersezione con Via Pulicciano, con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico nella direttrice di marcia Via Montisoni-Via Antella. Tale regolamentazione rimarrà operativa fino a quando l’area cantiere sarà completamente all’interno della viabilità della P.zza Peruzzi in direzione di Via Peruzzi, lasciando libera la carreggiata, per entrambi i sensi marcia, nella direttrice Via Montisoni/Via dell’Antella. Tale regolamentazione inoltre dovrà essere sostituita con movieri se le lavorazioni o l'intensità del traffico lo richiedono.

- Limite di velocità, istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nei seguenti tratti di strada:

• Via Ubaldino Peruzzi, tratto da P.zza Peruzzi a Via dell’Antella;

• P.zza Ubaldino Peruzzi, da Via Montisoni a Via dell’Antella;

• Via dell’Antella, da P.zza Peruzzi a Via Peruzzi.

- Divieto di circolazione, istituzione del divieto di circolazione nei seguenti tratti di strada:

• P.zza Ubaldino Peruzzi, tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via dell’Antella e l’intersezione con Via Ubaldino Peruzzi.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa