Nuovo parcheggio in centro, torna fruibile l’area di sosta accanto alla stazione

Ultimissimi lavori per l'area adibita a parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria. L’area dell’ex scalo merci torna infatti fruibile da sabato prossimo, 13 gennaio, terminate le operazioni finali di sistemazione, pulizia e segnaletica.



“L’intervento di riqualificazione è completato – dice il sindaco David Bussagli - Si tratta di uno dei lavori finanziati nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Uno spazio strategico per tutto il sistema di mobilità cittadina, che negli anni scorsi avevamo acquistato da RFI. Abbiamo sviluppato la progettazione e il PNRR ci ha fornito l’opportunità di acquisire le risorse utili per intervenire e sistemare tutta l’area”.



L’intervento è stato realizzato con un investimento complessivo di 770.000 euro. L’area in questione, già utilizzata per la sosta, è stata sistemata come parcheggio attrezzato con una viabilità più funzionale, terminal bus e percorsi di collegamento.



L’intervento realizzato si inserisce in un percorso di riqualificazione che ha interessato tutta l’area intorno alla stazione ferroviaria. Nel corso degli anni si sono succeduti la nascita del Parco Urbano con spazi di sosta e percorsi di collegamento, il sottopasso della stazione, la riqualificazione di via Redipuglia, di piazza Mazzini e dell’area ex Sardelli, il recupero dell’edificio di piazza 18 luglio riconvertito come polo di servizi per adolescenti.



“Una fase importante di opere che hanno cambiato il volto di una parte della nostra città – dice il sindaco - Una fase di trasformazione che ci vede adesso completare questa ulteriore operazione e restituire alla città un parcheggio importante a servizio del centro storico e di tutto il territorio. Uno spazio utile e riqualificato, più bello e più sicuro”.



L’intervento sarà inaugurato sabato 13 gennaio alle 12.