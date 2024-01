Piccolo Sushi arriva al Minimal Teatro di Empoli

Al Minimal Teatro di Empoli il 2024 si apre con il secondo appuntamento della bella rassegna Teatri di confine, dedicata alle famiglie. Venerdì 12 gennaio alle 21 in scena Piccolo Sushi con Michela Marrazzi, drammaturgia e regia Tonio De Nitto, produzione Fondazione Sipario Toscana/Factory Compagnia Transadriatica

In un angolo sperduto del Giappone un ragazzino porta avanti l’attività di famiglia vendendo cibo da strada, il sushi, con il suo yatai come faceva un tempo sua nonna. Ogni giorno gli stessi rituali, ogni giorno alle prese con qualcosa che sembra sempre volergli sfuggire di mano.Tra strampalate apparizioni dello yurei (spettro) della nonna e sogni di fughe verso l’Occidente, questa storia ci accompagna a riscoprire e coltivare le proprie radici, a capire il valore della tradizione senza perdere il contatto con la realtà.

Un viaggio affascinante in una cultura lontana e ricchissima come quella giapponese, la cui cucina si è imposta in maniera sorprendente in Occidente anche tra i più giovani. Michela Marrazzi anima la marionetta ibrida di un ragazzino e gioca con lui nelle tante possibilità del rapporto animatore e animato. Le scene dipinte digitalmente suggeriscono un viaggio immersivo in un Giappone senza tempo rievocato anche dalle sonorità originali di Paolo Coletta.

Teatri di confine, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro, si tiene in orario serale per proporre una formula diversa ai bambini e alle loro famiglie.

Il programma di Teatri di confine prosegue venerdì 1 marzo con Felicia, una produzione Teatro evento/ Quintoequilibrio con Stefania Ventura e infine venerdì 15 marzo Bella addormentata, una delle ultime produzioni della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, testo e regia di Renzo Boldrini, con Tommaso Taddei e Ines Cattabriga.

Biglietto posto unico € 4,5. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

