San Giuseppe, l'Usl Toscana Centro risponde a Empoli in Azione

In relazione all’articolo “Ospedale, Empoli in Azione: "Rendere sicuro l'ingresso e il pronto soccorso per pazienti e sanitari" l’Azienda precisa che per quanto riguarda la pavimentazione all’ingresso dell’Ospedale sono state effettuate le prove per la determinazione della resistenza allo scivolamento da parte dell’ente certificato, con esito positivo. Sono comunque in corso le valutazioni tecnico/economiche per la stesura di ulteriori prodotti antiscivolo ed è stata già effettuata una prova di installazione su porzione di piastrelle. Attualmente l’Ospedale non è dotato di sistemi guida per persone con disabilità visive, ma l’Azienda è disponibile ad avviare le dovute valutazioni tecniche ed economiche per una possibile realizzazione di un impianto guida da utilizzare con lo smartphone ed eventuali guide a pavimento.

Per quanto riguarda il pronto soccorso è stato già intrapreso tutto il percorso progettuale-tecnico-burocratico per l'ampliamento degli spazi. Il progetto prevede l'aumento della superficie del Piano terra e la sopraelevazione dell'edificio C1 aumentando sensibilmente gli spazi utilizzabili. L’Azienda accoglie con interesse il suggerimento proposto nell’articolo per l’allestimento degli spazi con arredi multimediali, come nelle sale di attesa degli aeroporti. La proposta sarà valutata per l'arredo dei nuovi spazi che saranno realizzati. Al momento è già stata effettuata la richiesta di sostituzione totale delle attuali sedute del PS con altre più comode, in attesa della fornitura. Infine per migliorare la permanenza negli attuali spazi di attesa del PS è in progetto l'installazione di colonnine per ricarica cellulari.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro