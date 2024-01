Santa Maria della Scala, continuano le iniziative dedicate all’inclusività

Continuano gli appuntamenti di ‘Art for all’, l’iniziativa della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala che ha lo scopo di far sì che tutti abbiano la possibilità di visitare e farsi accompagnare alla scoperta dell’arte.

Sabato 20 gennaio alle 10.00 il museo sarà il teatro di un’attività dedicata a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. L’incontro ‘Art for all – Liberi di sperimentare’ ha una durata di circa un’ora e mezza, è gratuito ma con obbligo di prenotazione, da effettuare tramite la segreteria del Museo d'arte per bambini (lunedì - mercoledì - venerdì, ore 9-13) per telefono allo 0577.534531 o via mail a educazione@santamariadellascala.com.

Fonte: Ufficio stampa