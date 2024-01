Sondaggio sui servizi del Comune di Montespertoli, dal questionario il 93% degli utenti è soddisfatto

Il Comune di Montespertoli, in linea con l'approccio volto a potenziare il coinvolgimento e la partecipazione civica, anche quest’anno ha organizzato una serie di valutazioni al fine di verificare e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza. L’Amministrazione Comunale ha posto infatti tra le sue priorità la continua ricerca della soddisfazione dei cittadini per i servizi erogati e da un paio d’anni ha adottato un metodo di rilevazione della qualità percepita, comunemente noto come Customer Satisfaction. Questo strumento, un semplice questionario auto-somministrato, si è configurato nel tempo come una modalità di ascolto sistematica dei bisogni dei cittadini, mediante una valutazione dei servizi erogati nel corso di un determinato periodo. Queste azioni mirano all'ascolto attento degli utenti e ad un costante perfezionamento dei servizi offerti.

Montespertoli intende, dunque, mantenere uno sguardo attento alle esigenze della sua comunità, avviando un dialogo costruttivo con i cittadini. “Attraverso i questionari di Customer Satisfaction, abbiamo l’opportunità di valutare le criticità percepite dagli utenti e di migliorare la fruizione dei servizi per far sì che l’Amministrazione sia davvero al fianco dei cittadini. Un altro aspetto importante è la somministrazione ripetuta dei test a distanza di anni, per capire se le criticità emerse e risolte, vengono poi percepite realmente come tali" dichiara l’Assessore alla comunicazione, Alessandra De Toffoli.

Le valutazioni della Customer Satisfaction per il 2023, concentratesi sull'Ufficio Tributi e la Biblioteca Comunale Ernesto Balducci, hanno fatto emergere un buon livello di soddisfazione da parte dell'utenza.

Per l’Ufficio Tributi l’indagine è stata condotta da maggio a dicembre coinvolgendo 146 contribuenti ed ha evidenziato una chiara soddisfazione da parte dell'utenza nei confronti dei servizi offerti. Il 93,06% dei partecipanti ha valutato positivamente la comodità nel raggiungere l'ufficio, gli orari di apertura, i tempi di esecuzione del servizio, la chiarezza e precisione nelle risposte, così come la cortesia e disponibilità del personale. Il 93,1% degli utenti ha dichiarato che il servizio ricevuto superava o era conforme alle aspettative.

Le proposte per migliorare il servizio includono richieste di maggiore chiarezza nelle informazioni, digitalizzazione dei servizi, ampliamento degli orari di apertura e proposte di modifica delle imposte locali. L’orario di apertura è già stato modificato a fine dicembre dall’Amministrazione Comunale proprio per rispondere al bisogno emerso.

L'indagine sulla Biblioteca Comunale, che ha coinvolto 102 persone, ha confermato l'eterogeneità dell'utenza in termini di età, occupazione, titolo di studio e frequenza. Il 56,9% degli utenti ha dichiarato di aver ricevuto un servizio migliore di quanto previsto, con particolare apprezzamento per i tempi di esecuzione del servizio e la cortesia del personale. Le richieste di miglioramento riguardano un maggiore numero di volumi disponibili per il prestito, più spazi per leggere e studiare e ulteriori postazioni internet.

La Biblioteca Comunale si impegnerà a implementare le proposte di miglioramento avanzate dagli utenti, mantenendo l'attenzione sulla qualità del servizio offerto.

“Voglio ringraziare tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo per rispondere all’indagine. L'apporto prezioso di ciascun partecipante rappresenta per noi un fondamentale strumento di valutazione, consentendoci di orientare e perfezionare continuamente i servizi che offriamo alla nostra comunità. La partecipazione attiva è un pilastro essenziale per la costruzione di servizi sempre più allineati alle reali esigenze e aspettative dei cittadini.” aggiunge l’assessore.

La documentazione della Customer Satisfaction 2023 sarà disponibile sul sito dell’ente.