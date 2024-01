Stella (FI): "Troppe aggressioni nei pronto soccorso, Asl assicuri vigilanza armata"

"Tra i numerosi problemi ed emergenze segnalati dal sindacato degli infermieri, in audizione in Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, ci sono le sempre più ricorrenti aggressioni al personale sanitario nei pronto soccorso della nostra regione. E' una questione seria e di massima importanza, e chiediamo alle Asl di attivarsi per approntare un piano che preveda dei servizi di vigilanza armata nei Dea di tutta la regione, per tutelare l'incolumità di medici, infermieri e Oss". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Marco Stella.

"Ma i problemi non finiscono qui - sottolinea Stella - perché gli infermieri hanno dichiarato, in Terza Commissione, di stimare una carenza di almeno 5mila colleghi in Toscana per garantire i servizi attuali, 7mila ai fini del DM 77. In prospettiva pesa poi a livello nazionale il pensionamento di 20mila infermieri previsto da oggi al 2027. E, di conseguenza, devono affrontare un incremento del carico di lavoro. La sanità, purtroppo, continua ad essere un punto dolente della Giunta Pd-Italia Viva, e non si vedono vie d'uscita".

Fonte: Ufficio Stampa