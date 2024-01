Sul palco, ma come spettatore, con la Camerata Strumentale di Prato

Seguendo l'esempio di alcune orchestre italiane ed internazionali, la Camerata Strumentale di Prato lancia il progetto Nei Panni dell'Orchestra grazie al quale alcuni spettatori potranno ascoltare il concerto seduti in mezzo all'orchestra.

Questa esperienza è un modo per accrescere la consapevolezza all'ascolto e per comprendere meglio ciò che si crea fra il direttore e l'orchestra che sta dirigendo, vederne da vicino le espressioni, sentire ciò che sentono le musiciste ed i musicisti mentre suonano.

Per candidarsi ad una poltrona sul palco è necessario inviare una mail a info@cameratastrumentale.org indicando a quale concerto si desidera partecipare (18 gennaio, 22 febbraio e 9 maggio) e se si è in possesso di un abbonamento o di un biglietto, lasciando un numero di telefono o, in alternativa è possibile telefonare al numero 0574 1838800.

Fonte: Ufficio Stampa