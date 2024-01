Vivere e studiare in Italia: Firenze è la terza città più desiderata dai fuori sede

Che sia per cambiare stile di vita o per trovare nuove opportunità di studio o lavoro, chi non ha mai sognato di trasferirsi in una nuova città per un breve o lungo periodo? Gli stessi italiani, nonostante il grande amore che tradizionalmente li lega alla cultura del proprio Paese, sono in costante movimento sia all'interno dello Stivale che oltre i confini. Basti pensare che il 50% degli studenti universitari italiani è fuori sede: di questi, il 28% è intra-regionale, il 20% è interregionale e il 2% è internazionale. Inoltre, la globalizzazione e la possibilità di studiare le lingue straniere all’interno del proprio percorso di studi o tramite corsi online hanno aperto nuove opportunità anche all'estero, con quasi 6 milioni di italiani iscritti all’Aire2.

Quali sono, quindi, le destinazioni più popolari per chi desidera trasferirsi in Italia o all’estero? Per scoprirlo, Preply – piattaforma globale per l’apprendimento delle lingue – ha condotto uno studio analizzando il volume di ricerca mensile medio in Italia di tutte quelle frasi generalmente associate al desiderio di un trasferimento per motivi di lavoro e studio, individuando le città più ambite. Inoltre, Preply ha stilato la classifica delle città italiane più “desiderate” dagli stranieri che intendono trasferirsi in Italia.

Roma, Milano e Firenze sono le città più desiderate dagli italiani

Con una media di 1.598 ricerche, la città dello Stivale più desiderata dagli italiani è Roma. L’interesse per la Città Eterna è riconducibile principalmente agli ambiti di lavoro (2.900) e studio (1.600), rendendola ambita soprattutto da coloro che intendono fermarsi a lungo.

Al secondo posto della classifica di Preply si colloca Milano, con 1.305 ricerche in media: la città è da sempre un forte polo attrattivo, soprattutto per quanto concerne le opportunità lavorative e formative. La difficoltà di acquistarvi una casa per via del rincaro dei prezzi e, al contempo, la necessità di alloggi da parte dei fuorisede ha portato a un picco nei volumi di ricerca per appartamenti o camere in affitto (1.600), più alti anche di quelli di Roma (1.300).

Medaglia di bronzo per Firenze con una media di 1.175 ricerche dovuta in buona parte da ragioni lavorative (2.900).

Seguono fuori dal podio Palermo, meta ambita dai siciliani stessi soprattutto per motivi lavorativi (2.400), e Parma (943), che registra volumi importanti correlati alla ricerca di lavoro e, grazie alla sua Università, alle opportunità di studio (1.300). Nella seconda parte della Top 10 spiccano poi Torino (875), Catania (870), Verona (808), Bologna (800) e Napoli (668).

Gli italiani vogliono Dubai: l’emirato è la città internazionale più desiderata

L'idea di trasferirsi all'estero è diventata sempre più allettante per molti italiani che intendono trovare nuove opportunità di vita, studio e lavoro. Considerando poi la possibilità di apprendere una nuova lingua, la permanenza all’estero diventa ancora più allettante.

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro di città internazionale più ambita dagli italiani è Dubai, con una media di 685 ricerche. A determinare una media così alta sono le ricerche correlate proprio alle query relative al lavoro (1.600). In seconda posizione, New York (473), che da sempre attira coloro che vogliono vivere il grande sogno americano. Barcellona sale invece sul terzo gradino del podio, risultando la prima città europea della classifica di Preply, con una media di 403 ricerche. Fuori dal podio si vola a Londra (363), principalmente per motivi lavorativi, e a Parigi (323). Nella seconda parte della Top 10 si classificano Zurigo (220), che registra un volume di ricerca maggiore per quanto concerne gli affitti (320), Valencia, (190), Madrid (185), Dublino (175) e Miami (160).

Bologna è la città italiana più desiderata dagli stranieri, sul podio anche Milano e Roma

Il Bel Paese non è amato solo dagli italiani: le principali città della penisola, infatti, attraggono anche persone straniere in cerca di una nuova casa. Tenendo conto della media dei volumi di ricerca delle singole query a livello globale, il livello di interesse più alto è stato registrato da Bologna (11.878).

La città ospita l’Alma Mater Studiorum, la più antica università del mondo tuttora in funzione, un primato che attrae ogni anno molti cittadini stranieri (45.300 ricerche solo per l’Università). L’elevato interesse accademico porta sul podio anche Milano (2.038) e Roma (1.638) che registrano rispettivamente un volume di ricerca di 4.800 e 3.500. Milano, inoltre, presenta il maggior numero di ricerche della classifica se si considera solo l’ambito lavorativo.

Firenze conquista il quarto posto (785), attraendo cittadini stranieri grazie al suo polo universitario (1.900), così come Venezia (1.700) e Verona (1.000). A chiudere la Top 10 vi sono Napoli (458), Torino (170), Palermo (80) e Bari (78).

Per approfondire lo studio di Preply e scoprire le classifiche complete: https://preply.com/it/blog/citta-piu-desiderate/