Atterraggio d'emergenza per il volo Pisa-Palermo all'aeroporto Falcone e Borsellino

Un guasto sul volo Pisa-Palermo della Ryanair ha portato a un atterraggio di emergenza all'aeroporto Falcone e Borsellino. Il fatto è avvenuto ieri sera. L'aereo, un Boeing 737, partito alle 20.43 da Pisa, ha fatto due giri sopra l'aeroporto siciliano e con circa 20 minuti di ritardo è atterrato in pista, dove ad attendere piloti, passeggeri e personale di bordo c'erano i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. Non ci sono stati feriti, ma solo momenti di paura nelle fasi precedenti l'atterraggio. Un volo giunto da Bergamo è dovuto andare a Catania per poi ritornare al Falcone e Borsellino a emergenza conclusa.