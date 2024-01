Bagno a Ripoli si tiene in forma, via ai corsi di ginnastica del Comune

In partenza i corsi di ginnastica organizzati e promossi dal Comune di Bagno a Ripoli. Dal pilates allo yoga, fino alla ginnastica posturale, all’atletica per i bambini e ai corsi per la terza età, è sempre più ampia la scelta tra le lezioni affidate ai “docenti” dell’Asd Salute e movimento.

Le iscrizioni ai corsi si aprono lunedì 15 gennaio, le domande dovranno essere presentate online sul sito del Comune con credenziali Spid, Cns o Cie. Le lezioni inizieranno lunedì 29 gennaio e proseguiranno fino al mese di maggio. In programma anche lezioni si psicomotricità per i più piccoli.

Per informazioni generali sui servizi offerti, richieste di appuntamento o di assistenza per le iscrizioni è possibile rivolgersi al numero 055-63.90.365 o scrivere a francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa