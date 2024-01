Basket Empoli, Use Computer Gross affronta la Quarrata degli ex

Sarà una settimana bella, divertente ma soprattutto importante. L’Use Computer Gross ha infatti in calendario tre partite al termine delle quali si saprà di più su non solo su questa prima fase ma anche su quella successiva, visto che la formula prevede poi di portarsi dietro i punti fatti negli scontri diretti. Sì, perché queste tre partite altro non sono che scontri diretti: nell’ordine Quarrata in casa, Cecina fuori e Virtus Siena di nuovo in casa.

Andiamo ovviamente con ordine iniziando da sabato alle 21 quando in via Martini arriverà Dany Basket Quarrata (arbitri Forte di Siena e Luchi di Prato). E qui, come se non bastassero i sopra citati interessi di classifica, ce ne sono anche altri di sicura rilevanza, ovvero la presenza nell’altra squadra di ben quattro ragazzi che considerare avversari è impossibile visto che proprio nel cortile di casa nostra sono nati e cresciuti: Antonini, Falaschi, Calugi e Balducci. Rivederli, seppur con un’altra maglia, sarà ovviamente un piacere anche se coach Luca Valentino ha in testa pensieri molto più concreti.

“Sabato affrontiamo la prima delle tre partite che si prospettano in settimana – attacca – giochiamo contro una Quarrata rientrata in gran forma dalla pausa, capace di vincere con autorità contro Lucca segnando ben 99 punti e che, come dice la classifica, lotta per entrare nelle prime 4 posizioni. Quella pistoiese è una squadra capace di segnare tanto e che, all'interno anche di una partita dove sembra in difficoltà, è capace di dare strappi e mettere a segno parziali importanti. Per noi sarà così determinante non calare mai l'attenzione nei 40 minuti anche perché ci hanno già battuti all’andata e dimostrato ampiamente di poter vincere con tutti”. “Noi – prosegue - dobbiamo continuare il nostro percorso e proseguire nella crescita che c’è stata nelle ultime partite. In queste gare che ancora ci restano da giocare nel girone di ritorno cercheremo di andare avanti su questa strada”.

Ultima, consueta raccomandazione: empolesi a fare il tifo al palazzetto, per gli ospiti partita in diretta streaming sul canale ufficiale Yotube Usebasket

