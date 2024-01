Capannori sulla Rai: protagonista di "Linea Verde Life"

Anche Capannori, con le sue bellezze storico-architettoniche e le sue buone pratiche ambientali, sarà protagonista della puntata di sabato 13 gennaio (ore 12.25) della trasmissione di Rai Uno ‘Linea Verde Life’ condotta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna dedicata al territorio lucchese.

In particolare si potrà ammirare la straordinaria bellezza della Villa Reale di Marlia e conoscere l’importante attività del Centro del riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche ‘DueVolt’ di Segromigno in Monte, situato in un immobile del Comune e gestito dall’associazione Hacking Labs che è stato inaugurato lo scorso ottobre.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa