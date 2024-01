Case di comunità, Medici Firenze: “Bene l’impegno della Regione”

“Accogliamo con soddisfazione l’impegno dell’assessore regionale alla salute Simone Bezzini a portare a compimento tutti i progetti programmati dal Pnrr. L’ipotesi di ridimensionamento prevista dal governo sarebbe stata un duro colpo per la sanità territoriale: la salute deve essere una priorità per tutti”.

Così il presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Firenze Pietro Dattolo, in seguito alle parole dell’assessore Bezzini che ha confermato la piena operatività dei progetti del Pnrr per la sanità territoriale.

“Da sempre sosteniamo che la realizzazione delle strutture sanitarie territoriali deve essere una priorità - conclude Dattolo - insieme all’assunzione di nuovo personale. Le case di comunità sono uno strumento utilissimo per rafforzare la sanità territoriale e per impedire l’intasamento dei pronto soccorso, rendendo la medicina più vicina ai cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa