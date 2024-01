Cento nuovi alberi nel parco 'Bosco in Città' di Pistoia

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di messa a dimora di nuovi alberi nel parco Bosco in Città, lungo via dei Gonfiantini. Progettato e seguito dall'ufficio verde pubblico del Comune, l’intervento prevede la fornitura e piantagione di cento nuovi alberi in varie zone del parco, che andranno a implementare il patrimonio verde dell’area, compensando anche le piante cadute negli anni scorsi per il forte vento o abbattute perché ammalate o pericolanti.

La scelta di progetto è stata quella di ampliare, dopo il censimento e la catalogazione dei 430 alberi esistenti, la biodiversità dell’area inserendo molte specie diverse. Gli spazi verdi urbani, infatti, rappresentano un’importante risorsa per la promozione e la tutela della biodiversità urbana, concorrendo a fornire servizi eco-sistemici utili a migliorare le condizioni di benessere collettivo e la qualità della vita. L’area del Bosco in città rappresenta, in questo senso, il sito ideale anche perché in grado di ospitare un’apprezzabile fauna selvatica.

Tra le specie che saranno messe a dimora, le più numerose sono la Farnia, vari Aceri, Ginko biloba, Liquidambar, Liriodendro e Carpino, oltre a vari alberi da frutto quali peri, noci e gelsi, utili anche per l’avifauna. Per i nuovi alberi è prevista, inoltre, la realizzazione di un impianto di irrigazione.

«Questo importante intervento di piantagione si va ad aggiungere ai molti completati in questi anni, restituendo ai cittadini uno spazio a verde ancora più vivibile – sottolinea l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei – e implementa il patrimonio degli alberi del Comune che ora, dopo i recenti aggiornamenti del censimento effettuati dall’ufficio Verde pubblico, comprende poco meno di 16.000 esemplari. La nuova sistemazione a verde curata dall’Amministrazione comunale si affianca alle attività di gestione dell’area da parte degli scout CNGEI e AGESCI, con cui è stato sottoscritto un patto di collaborazione nel 2022, e all’“Area Viola” quale spazio didattico all’aperto, recentemente inaugurato.»

Gli interventi sono realizzati dalla ditta appaltatrice Bigalli Libero nell’ambito dell’appalto di gestione del verde comunale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa