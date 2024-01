Eco Compattatore Fucecchio, Cordone (Lega): "Svuotare il macchinario"

"È passato un mese dell'inaugurazione dell'ecocompattatore in Piazza Pertini a Fucecchio, inaugurazione che ebbe luogo nella mattinata dello scorso 12 dicembre e anche se non completamente soddisfatti di ciò, dato che pandemia a parte solo dopo 4 anni dalla nostra proposta ufficiale al comune è stato installato un solo ecocompattatore e magari anche l'ubicazione dello stesso non è stata delle migliori, abbiamo accolto positivamente questa iniziativa messa in piedi tra il comune e il consorzio Coripet di Milano con lo scopo di eliminare tanta plastica dal territorio" afferma Marco Cordone, consigliere comunale e segretario Lega Fucecchio.

"Pochi giorni fa, intorno al 7 gennaio ho ricevuto delle segnalazioni per il fatto che la macchina ecocompattatrice non riceveva più le bottiglie vuote in PET" prosegue Cordone in una nota, "conseguentemente ho fatto un sopralluogo ed ho verificato personalmente che una luce rossa a intermittenza, posizionata sulla parete frontale dell'apparecchio ci informava che l'ecocompattatore era pieno. A questo punto agendo in maniera costruttiva e determinata chiediamo ai soggetti preposti di ripristinare alla svelta questo importante servizio, svuotando la macchina. Rileviamo che sarebbe assurdo e saprebbe di presa in giro nei confronti di tanti cittadini conferire le bottiglie di plastica PET all'ecocompattatore e rilevare che non si riesca a svuotare il macchinario. Non vogliamo mettere in difficoltà nessuno - conclude Cordone - ma attendiamo risposte e azioni certe".

Nella stessa giornata, il comune di Fucecchio è intervenuto in merito al primo mese dell'Eco Compattatore (Qui la notizia).