Festa per i 50 anni della Chiesa di San Donato a Chiesanuova

Comunità in festa per l’anniversario d’oro della parrocchia di San Donato a Chiesanuova, cuore vitale della frazione sancascianese. Una piccola chiesa piena di cultura e senso di appartenenza, fulcro sociale vissuto in cinquant’anni di storia. Mezzo secolo di iniziative religiose e civili, partecipazione popolare, tradizioni e usi locali. Il 4 gennaio 1974 nasceva la sede parrocchiale della Chiesa di San Donato a Chiesanuova e alcuni giorni fa cittadini e istituzioni pubbliche si sono ritrovati per celebrare la portata storica e sociale dell’edificio religioso. “Un omaggio alla memoria, ai cinquant’anni di vita della nostra casa di preghiera - ha dichiarato l’assessore Moreno Chelli, presente all’iniziativa - che ha sempre mantenuto vivo e dinamico il dialogo con tutta la comunità, un ringraziamento particolare ai sacerdoti che si sono avvicendati, ai vescovi che hanno guidato la Diocesi, con particolare riferimento al cardinale Giuseppe Betori che ha sostenuto spiritualmente e materialmente il luogo di fede, a tutti i parrocchiani che nel tempo hanno lavorato per mantenere bella ed accogliente la piccola chiesa”.

Sono diverse le opere attuate e avviate per il miglioramento e la manutenzione dell’edificio alla cui realizzazione hanno contribuito attivamente i residenti della frazione. Tra le altre spicca il restauro in corso di una delle opere d’arte medievale conservate all’interno della chiesa. Ripercorrendo alcuni dei momenti centrali dell’edificio, inserito nel tessuto sociale della frazione, torna alla mente il 1987, anno decisivo in cui la parrocchia scelse di assumere un ruolo attivo nel Circolo Ricreativo Culturale di Chiesanuova e di partecipare all’annuale “Sagra di’ Pinolo” con uno stand dell’artigianato locale che si è sempre contraddistinto per l’alta qualità dei manufatti di ricamo e cucito eseguiti dalle signore del paese; tutto il ricavato è stato devoluto ad ogni edizione alla Parrocchia.

Questa particolare “mostra-mercato” ha favorito l’integrazione della comunità rafforzando l'identità associativa. La Chiesa di San Donato a Chiesanuova ha oggi l’aspetto di una cappella del XVIII secolo ma esisteva già dalla fine del 1200, come riportato da Giovanni Lami, studioso del 1700, sulla base di un atto stilato il 14 giugno 1291 e presente negli archivi del Vescovado fiorentino. Intitolata al vescovo martire di Arezzo (vissuto nel 300 d.C.), ebbe un'esistenza movimentata; fu Parrocchia, semplice annesso di San Bartolomeo a Faltignano, cappella gentilizia, per poi ritornare Parrocchia autonoma nel 1974.

“Questi 50 anni sono passati velocemente e molti di noi hanno assaporato i vari cambiamenti, passaggi e innovazioni – ha continuato l’assessore Cheli - siamo felici di ricordare l’anniversario dietro l’impulso di don Cristian che ha fortemente voluto celebrare questo momento, una comunità cresciuta insieme alla sua Chiesa, luogo di fede e memoria in cui ciascuno può ritrovare i propri intimi e personali ricordi”. All’iniziativa hanno preso parte il Cardinale sua Eccellenza Giuseppe Betori, il consigliere regionale Massimiliano Pescini e il sindaco Roberto Ciappi, oltre alla presidente del Circolo Crc Chiesanuova Donatella Viviani.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa