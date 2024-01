Buongiorno oggi ringrazio Luana per questa ricetta con il merluzzo, sarà molto apprezzata a chi piace il pesce, o che sia fresco o surgelato va benissimo. Luana mi ha detto che la sua famiglia va matta per questo piatto.

Nella ricetta si utilizza la farina tipo 00, ma voi potete prendere quella che avete in casa, c'è però un'altra farina che è quella di mandorle. Quest'ultima non credo che molte persone ce l'avranno in casa, ma se avete delle mandorle pelate, io certe volte ho utilizzato anche quelle con la pellicina, potete farla da voi con il mix. Vi lascio una ricetta per facilitare le cose e per avere dei piccoli accorgimenti per preparare farina di frutta secca in casa: www.fattoincasadabenedetta.it/consigli-furbi/

Filetto di merluzzo con olive, limone e broccoli

Ingredienti per 4 persone

600 gr di filetti di merluzzo

30 gr di olive denocciolate in salamoia

Olio extra vergine di oliva

30 gr di farina di mandorle

1 cucchiaio di farina tipo 00

Succo di mezzo limone

500 gr di broccoli

Sale e pepe

Preparazione

Pulite i broccoli e ricavate le cimette. Cuoceteli in acqua bollente salata per 5-6 minuti, scolateli e teneteli da parte. Scongelate i filetti di merluzzo (se non li avete freschi) e tagliateli a tocchetti di 3-4 cm, passateli in una ciotola dove avrete miscelato le due farine. Scaldate una padella antiaderente, versateci un filo d’olio e cuocete i filetti dorandoli da entrambe le parti. Bagnateli con il succo di limone, unite le olive e le cimette di broccoli. Aggiustate di sale e pepe e cuocete con coperchio per 1-2 minuti.

Luana

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.