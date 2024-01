Fiorentina al Castellani, l'incontro in Prefettura. Barnini: "La nostra posizione non cambia"

"Si è trattato di una riunione interlocutoria, nel corso della quale sono state evidenziate e affrontate tutte le problematiche e le criticità del caso".

Lo ha sottolineato la sindaca Brenda Barnini, al termine dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi in Prefettura a Firenze, in merito a una eventuale soluzione per far convivere i lavori allo stadio 'Franchi' di Firenze e le attività dell'Acf Fiorentina. Presenti fra gli altri il Prefetto Francesca Ferrandino, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, Joe Barone, dg dell'Acf Fiorentina, Luca Lotti, consulente dell'Empoli Fc, e la sindaca Barnini.

"Quella di oggi pomeriggio - conclude Barnini - è stata di fatto la prima occasione in cui tutti i soggetti coinvolti hanno dialogato in un contesto istituzionale e ufficiale. Per quanto riguarda il tema trasloco della squadra viola al 'Castellani' di Empoli, ho ribadito la posizione da me già espressa: in questa occasione, le problematiche che ho evidenziato sono state ascoltate e comprese in maniera più approfondita".

“Abbiamo vagliato tutte le varie opzioni - ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella -: per noi è fondamentale da un lato salvare i 150 milioni di euro che abbiamo ottenuto con grande fatica e dall'altro andare incontro alle esigenze della squadra, dei tifosi e della società viola. Ritengo che le due cose possano stare insieme. Se tra le opzioni c'è anche quella di un possibile slittamento dei lavori del Franchi? Questa è una delle opzioni di cui abbiamo parlato”.

“È stato un incontro davvero utile, che ha consentito con molta trasparenza e chiarezza di mettere in campo tutte le soluzioni che sono auspicate dalle istituzioni presenti” è stato il commento del presidente della Regione Eugenio Giani.