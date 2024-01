Hockey Empoli, per i Flying Donkeys debutto del 2024 con vittoria contro Milano

Dopo la conclusione un po' amara del 2023, con la netta sconfitta con Civitavecchia, la squadra Elite, allenata da Stefano Carboncini, ha iniziato il 2024 nel modo migliore. Ospite a Empoli, il Milano Quanta, vero e proprio castigamatti del Campionato, che ha battuto proprio il Civitavecchia con un netto 6 a 1 in trasferta, e il Parma per 8 a 0.

Arrivati a Empoli con la convinzione di fare un sol boccone dei Toscani, i Lombardi hanno iniziato con un ritmo forsennato la partita, e dopo poco più di tre minuti sono già in vantaggio per 1 a 0, grazie al goal di Martinez su rebound del portiere. Ma l’Empoli, come sempre, non si dà per vinto, e continua con il suo gioco, e al min.12.47, trova il pareggio, con Mollica, su assist di Mainetti. La reazione di Milano è veemente, ma i Flying Donkeys resistono, lanciandosi di tanto in tanto in contropiede. Ma sul finire del primo tempo, Viayama sfrutta un momento di sbilanciamento in avanti dei Biancoblu, riportando in vantaggio i Milanesi (2 a 1 Milano, min.19.16).

All’inizio del secondo tempo, gli animi si infiammano, e dopo meno di un minuto, viene comminata una penalità contemporanea a Corazzari di Empoli (carica scorretta), e Novara del Milano (sgambetto); Parità di giocatori in pista, ma Giorgetti, sfruttando un rimbalzo del disco trova il goal del pareggio Empolese (min.23,04, 2 a 2).

Al min.31.46, il pubblico del palazzetto esulta per lo splendido goal che permette ai Flying Donkeys di portarsi in vantaggio: Uscita in volata da dietro porta sulla destra di Dario Bertini, che in velocità passa di prima al fratello Elia sceso anche lui in velocità sulla sinistra, che con precisione millimetrica pesca Dario Giorgetti che si è involato sulla destra, e al volo, di prima, beffa il portiere Milanese, con i difensori milanesi che non capiscono neanche cos’è successo, e stiamo parlando di giocatori di primo livello (3 a 2 Empoli).

Il vantaggio fa aumentare le dimensioni delle ali ai piedi degli Empolesi, e in particolare a Giorgetti, che al min.36.41 porta la sua squadra sul 4 a 2. La reazione dei Milanesi è scomposta e nervosa, e tutta la squadra Biancoceleste si immola per difendere il risultato, e a poco è valso il goal del 4 a 3 segnato dai Lombardi in superiorità numerica (tolto il portiere), anzi, Empoli ha la possibilità di allungare ancora, a pochi secondi dalla fine, grazie ad un rigore concesso per un errore di cambio del Milano (5 uomini in pista), che però non viene sfruttato.

Una vittoria tutta da festeggiare, ma più che meritata, che porta i Flying Donkeys in testa a pari punti con Milano e Civitavecchia. Da ricordare anche l’ottima prestazione dei portieri (Bagni nel primo tempo, e Mercuri nel secondo), che sono stati determinanti anch’essi per l’importante risultato.

Va sottolineato, che i ragazzi di Carboncini sono al loro primo anno in Elite Under 18, e questa stagione deve servire soprattutto per fare esperienza, ma la qualità non manca, e si vede. Adesso è necessario lavorare soprattutto sulla costanza, e sulla precisione, con la massima umiltà, e senza proclami di vittorie acquisite. Ogni partita è una storia a sé.

Empoli: Portieri Bagni, Mercuri

Giocatori di movimento: Bertini Elia, Bertini Dario, Corazzari Riccardo, Bonvissuto Andrea, Giorgetti Dario, Orrù Tommaso, Mollica Pierluigi, Mainetti Natan, Zippo Aurora.

Milano: Portiere, Mariani Riccardo

Giocatori di movimento: Visayama Regie Andrea, Novara Nicola, Riva Camilla, Martinez Diego, Bellia Riccardo, Pelis Dario, Mariani Lorenzo, Zanati Francesco, Zuccardi-Merli Brando Emilio.

Fonte: Flying Donkeys Hockey Empoli