In biblioteca a Empoli 'Una giornata straordinaria per i calzini spaiati'

Un appuntamento per riflettere insieme sulla diversità intesa come valore e come arricchimento attraverso la promozione di sentimenti come amicizia, rispetto e solidarietà, ovvero i contenuti della Giornata dei calzini spaiati, che da undici anni ricorre il primo venerdì di febbraio, ma anche del festival Germogli, dal 2023 di casa in città. Sabato 20 gennaio 2024 alle ore 10.30, la biblioteca comunale Renato Fucini di via Cavour 36 ospiterà l’incontro laboratorio per bambini e bambine da 4 a 6 anni a partire dal libro "Una giornata straordinaria per i calzini spaiati" (Mondadori, 2023), alla presenza di due delle autrici e fondatrici della Giornata dei calzini spaiati, Silvia Blazina ed Edy Lovisetto.

L’iniziativa, volta a dare ampia diffusione al tema dell’accettazione della diversità, si inserisce in continuità col progetto “Germogli - Terza edizione” che ha visto celebrato l’art. 2 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dedicato alla tutela contro ogni forma di discriminazione. La Giornata dei calzini spaiati infatti nasce come metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini.

La Giornata dei calzini spaiati, che questo anno ricorre venerdì 2 febbraio, sarà celebrata dal Comune di Empoli con una serie di iniziative da non perdere, organizzata da tutto il settore del Servizio alla Persona del Comune di Empoli.

Entrando nel dettaglio dell'incontro laboratorio del 20 gennaio, Silvia Blazina ed Edy Lovisetto saranno ospiti a Empoli per una mattinata dedicata ai valori dell’amicizia, dell’inclusione e del rispetto, al centro del loro nuovissimo libro e della Giornata dei calzini spaiati: terranno l'incontro laboratorio nella Sala Maggiore della 'Fucini'. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione: per registrarsi basta inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 757840.

"Questo incontro laboratorio rappresenta un'iniziativa significativa per i più piccoli e non solo - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Attraverso la cultura, in particolare la lettura e i libri, è occasione per incontrarsi e confrontarsi, un'opportunità da cogliere perché, proprio nel dialogo con gli altri, nella condivisione, si cresce. E vale a ogni età. Più che mai per bambine e bambini. La Giornata dei calzini spaiati, come il nostro progetto Germogli, ha in più il merito di mettere al centro temi come i diritti, il rispetto, la diversità come un valore e un arricchimento. Grazie a chi si è impegnato per promuovere questa iniziativa che aggiunge una tessera in più al grande puzzle della promozione culturale che la nostra amministrazione ha realizzato in questi anni. Una promozione rivolta a tutte e tutti, con la convinzione che approfondire permetta di accrescere la propria consapevolezza di se stessi e degli altri e di comprendere a fondo che cosa significa vivere in una comunità".

L'INIZIATIVA - La Giornata dei calzini spaiati, che da undici anni ricorre il primo venerdì di febbraio, mira a sensibilizzare sull’importanza di rispettare le diversità come valore e arricchimento, promuovendo sentimenti di amicizia, rispetto e solidarietà, coinvolgendo bambine e bambini, educatrici ed educatori, genitori e famiglie. In questa giornata, si invitano i bambini e tutte le persone che vogliono aderire a indossare due calzini diversi. Ed ecco che, attraverso un semplice gesto come indossare calzini spaiati, gli organizzatori lanciano un messaggio di accoglienza verso la diversità, di rispetto e accettazione verso l'altro.

IL LIBRO - Pindu, Cico, Yu, Sbru e Colory sono cinque teneri calzini spaiati, tutti diversi e per questo speciali. C'è qualcuno, però, che non ama i colori, come il signor Scolorito, che li cattura per renderli grigi quanto lui... Ma per superare le difficoltà bisogna sempre restare uniti e questo i calzini spaiati lo sanno bene. Il primo albo scritto dalle fondatrici della Giornata dei calzini spaiati, una storia di amicizia, inclusione e rispetto della propria unicità. Una copia del libro è stata acquistata e donata a ogni Servizio educativo per l'infanzia pubblico e privato del Comune di Empoli.

LE AUTRICI - Sabrina Flapp, Giulia Zoratto, Clara Zaghis, Edy Lovisetto e Silvia Blazina sono cinque amiche che si sono conosciute come clown di corsia e dal 2013 si dedicano alla Giornata dei calzini spaiati. Dalle più disparate professioni e passioni, sono infatti rispettivamente insegnante, libera professionista nel campo della comunicazione, medico anestesista, architetto e graphic designer, hanno unito le loro differenze e i loro percorsi di vita grazie all'associazione di clown di corsia VIP FriulClaun Odv e hanno istituito questa giornata per diffondere un messaggio positivo: dare la giusta importanza alle peculiarità e unicità di tutti, alla forza dell'amicizia, della condivisione e dell'accoglienza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa