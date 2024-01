Incrementare il plasma nei centri trasfusionali: l'iniziativa all'Avis di Empoli

"Iniziative per l'incremento dell'attività della raccolta del plasma nei centri trasfusionali". Questo il titolo dell'evento in programma martedì 16 gennaio, dalle 16, presso l'Avis Comunale di Empoli in via Guido Rossa.

All'appuntamento, organizzato dall'Avis empolese in collaborazione con "Associazione dei cittadini per la salute Empoli", parteciperanno: Elvira Martinelli responsabile Centri trasfusionali di Empoli, Castelfiorentino, Fucecchio, il presidente dell'Avis di Empoli Luciano Ramazzotti e Gabriele Dicomani, collaboratore di Avis comunale Empoli con delega al servizio civile.