Installate dieci nuove pietre d’inciampo a Firenze

Oggi sono state installate dieci nuove pietre d’inciampo. In via del Romito per Concezio Cieri, in via Giovanni Fabbroni per Mario e Anna Ferro, in via Francesco Pagnini per Stella, Enzo e Rodolfo Passigli, in via di Santa Marta per Sara Ziegler Plessner, Rachele Plessner Lindenbaum, Liliana Ziegler e Jack Ziegler. Alle cerimonie erano presenti l'assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, i consiglieri di Quartiere Filippo Ferraro e Niccolò Zerini, l’assessora regionale Alessandra Nardini, la presidente del comitato ‘Pietre d'inciampo’ Donata Bianchi, il rabbino Gadi Piperno, il presidente di Aned Firenze Lorenzo Tombelli, monsignor Vasco Giuliani in rappresentanza della curia, il presidente dell'ordine degli avvocati di Firenze Sergio Paparo, rappresentanti di Anpi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, e Anei, l'Associazione nazionale ex internati militari.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa