Laboratori per bambini e adulti a Empoli con l'associazione "Il Ponte"

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai laboratori per bambini, giovani e adulti per il periodo febbraio-maggio 2024 organizzati dall’Associazione Culturale “Il Ponte” di Empoli.

Per gli adulti diverse conferme nella nuova programmazione: ai grandi classici, da quelli di lingua su più livelli di Inglese e Spagnolo sino a Pittura per gli amanti dell’arte e Intarsio per coloro che desiderano dar sfogo alla propria creatività, si aggiungono le proposte che hanno riscosso più successo nella precedente programmazione quali Pet Food: Nutrizione e Alimentazione dei cani e dei gatti, evoluzione del corso “Emergenza a 4 zampe”, Mettiti in gioco… conosci te stesso! volto a favorire la libera espressione personale permettendo ad ogni partecipante di scoprire degli aspetti personali sconosciuti e spesso ignorati, Disegno e Informatica.

Per i più giovani verranno riproposti English for Kids, per divertirsi rigorosamente in inglese, e il corso di teatro in inglese “Let’s Play!”, novità della proposta formativa ottobre 2023-gennaio 2024 rivelatasi un successo.

Tra le novità, per i più grandi si aggiungono i laboratori di Cucito creativo, il ritorno del corso di scrittura Scrivi e Libera la tua creatività! e avVINIamoci!.

Sfogo alla fantasia e all’inventiva con richiamo a un mondo fantastico, a tratti magico: si rivolge anche ai principianti il corso di Cucito creativo. A partire dall’acquisizione della conoscenza dei rudimenti del cucito, ognuno potrà realizzare piccoli oggetti che avrà la soddisfazione di portarsi a casa. Non mancherà un focus dedicato alle nozioni su tessuti e materiali di regola utilizzati in questa disciplina.

In collaborazione con l’enoteca empolese “Gli OstiNati”, avVINIamoci! sarà l’occasione perfetta per imparare a conoscere i prodotti vinicoli e fare amicizia con i profumi e i sapori della Toscana.

Anche il laboratorio di scrittura Scrivi e Libera la tua creatività! permetterà ad ognuno di aprire le porte alla magia della realtà: i partecipanti potranno esplorare il proprio lato creativo all’interno di una cornice nella quale si apprende ad osservare, ad immaginare e a creare storie avvincenti.

Il corso si rivolge a tutti, dai principianti assoluti che intendono migliorare le proprie capacità di scrittura sino ai più esperti che desiderano confrontarsi in un ambiente stimolante passando per chiunque abbia una storia nel cassetto e che desidera imprimerla su carta. Alla fine del corso, si sceglieranno alcuni testi scritti da inserire in una raccolta che verrà pubblicata sul sito dell’associazione.

Per i più giovani, la proposta formativa si arricchisce con le novità Hip-Hop e Pittura acrilica.

Mentre il primo mira a introdurre i più piccoli al mondo dell'Hip-Hop attraverso movimenti divertenti e coinvolgenti incoraggiando l'espressione creativa e il divertimento attraverso la musica, il laboratorio di Pittura acrilica si rivolge a tutti i bambini che desiderano coltivare curiosità e passione per l’arte attraverso il gioco con i colori e la progressiva realizzazione di un proprio personalissimo lavoro.

Prosegue inoltre la programmazione 2023/2024 dei corsi della Libera Università.

Gli incontri, tenuti da docenti qualificati, abbracciano un ampio panorama culturale e vanno dall’area letteraria all’area storica, musicale, scientifica, artistica, ambientale, e sono arricchiti da visite guidate a luoghi significativi.

La curiosità è l’unico requisito per partecipare: l’obiettivo è offrire un costante aggiornamento culturale a tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze.

Per il 2024 sono in programma i corsi di Scienza, Filosofia, Letteratura, Storia, Biologia, Storia e sport, Educazione ambientale e finanziaria.

Tutte le suddette iniziative si svolgeranno presso il Centro XXIV Luglio in Via Ferrucci, 12 a Empoli (angolo piazza XXIV Luglio) a eccezione del corso avVINIamoci! che si terrà presso l’enoteca “Gli OstiNati” in via Fratelli Rosselli, 36 B a Empoli.

I programmi e i calendari dei suddetti corsi e laboratori sono disponibili ai seguenti link:

– Laboratori per adulti: https://www.associazioneculturaleilponte.it/laboratori-per-adulti/

– Laboratori per bambini e ragazzi: https://www.associazioneculturaleilponte.it/laboratori-per-bambini/

– Libera Università: https://www.associazioneculturaleilponte.it/libera-universita/

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione al telefono fisso 0571 73916, al cellulare (anche con un messaggio WhatsApp) al 335 5417264, all’indirizzo mail info@associazioneculturaleilponte.it; è inoltre possibile seguire le pagine Facebook Associazione Culturale “Il Ponte” e Instagram @ass.ilponte e iscriversi ai nuovi canali WhatsApp e Telegram Le ultime novità… in Ponte! per restare aggiornati sulle attività proposte dell’associazione.

