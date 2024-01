Malore mentre guida l'auto, morta 65enne a Castelfiorentino

Malore fatale per una donna di 65 anni a Castelfiorentino questa mattina. Tra viale Duca d'Aosta e via Machiavelli, poco prima delle 11, la donna stava guidando la sua auto quando ha accusato un malore e ha accostato. È riuscita a scendere dal mezzo prima di accasciarsi a terra. Alcuni passanti l'hanno vista e hanno chiamato il 118. I sanitari della Misericordia di Certaldo e dell'automedica sono giunti sul posto, praticando la rianimazione per 40 minuti con tutti gli strumenti a loro disposizione. Purtroppo la donna non ce l'ha fatta ed è morta sul posto.