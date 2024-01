Melio (Pd) insieme a 'Liberi subito': "Una firma per il diritto ad autodeterminarsi fino all'ultimo respiro"

"È venuto a trovarmi un gruppo di persone delegate dell’Associazione Luca Coscioni per firmare la Proposta di Legge “Liberi subito”.

Ancora una volta ho voluto ribadire il diritto di ognuna e ognuno di noi ad autodeterminarsi scegliendo per sé, in modo consapevole, fino all’ultimo respiro.

Viviamo sempre più in una società ricca di controsensi, nella quale c’è chi sbraita ogni giorno per garantire a un feto di scrivere la sua prima parola, calpestando e umiliando in modo violento la scelta di chi lo porta in grembo, ma al tempo stesso ostacola con tutte le proprie forze la garanzia di poter scrivere l’ultima parola di una persona. Quel finale unico e personale che singolarmente vorremmo per noi.

Oggi, come esponente del Partito Democratico, come attivista, ma soprattutto come cittadino, chiedo a tutte e a tutti di firmare per essere “Liberi subito” grazie all’aiuto medico verso la morte volontaria in condizioni dove la sofferenza ha sovrastato ogni traccia della vita.

Perché garantire qualcosa a qualcuna o qualcuno non impone né toglie niente. Mai. E non dobbiamo dimenticarlo", così il consigliere regionale Iacopo Melio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa