Muore ciclista in un incidente a Marina di Pisa

Un ciclista è morto dopo un incidente nella mattinata di oggi, giovedì 11 gennaio, a Marina di Pisa. Intorno alle 10 il ciclista, di cui ancora non sono state rese note le generalità, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un'auto in sosta. Non è chiaro se l'impatto - come riferiscono dei testimoni - è avvenuto a causa di un furgone in transito.

L'incidente è avvenuto attorno all'altezza del civico 198 di viale Gabriele D'Annunzio di Pisa, molto vicino a Marina, sulla strada che corre lungo l'Arno. I soccorritori del 118, giunti sul posto con una ambulanza della Misericordia di Pisa, hanno potuto solamente constatare la morte del ciclista.