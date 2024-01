Museo Novecento, la pittura a olio si impara osservando i grandi artisti

Torna al Museo Novecento a partire dal 20 gennaio A scuola d’arte nei musei il ciclo di appuntamenti a cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E che si intreccia alle collezioni e alle esposizioni dei musei cittadini per proporre un originale percorso formativo sulle tecniche e sui linguaggi artistici. Inaugurato nell’autunno 2022, è sviluppato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze e si rivolge da una parte agli adulti e dall'altra ai bambini dagli 8 ai 12 anni con le loro famiglie.

Il primo corso del 2024, dal titolo Pittura a olio: l’espressione nel Novecento, inizierà il 20 gennaio 2024 e si svilupperà in sei incontri, a cadenza settimanale, negli spazi del Museo Novecento di Firenze.

La grande varietà di stili presenti nella collezione permanente del museo sarà infatti d’ispirazione per un percorso artistico che avrà come fulcro la tecnica della pittura a olio nelle sue più varie espressioni, dalla preparazione dei materiali e dagli esercizi di stesura e sfumatura del colore all’esplorazione poetica e stilistica di grandi artisti come Giorgio Morandi, Filippo De Pisis, Giorgio De Chirico, Mario Sironi, Renato Guttuso, Ottone Rosai.

Attraverso i sei incontri del corso i partecipanti arriveranno gradualmente a sperimentare le diverse fasi che portano alla creazione di un dipinto a olio, disegnando davanti alle opere presenti nel museo, scoprendo come si creano i supporti pittorici, riflettendo sull’importanza dei materiali, cimentandosi nelle diverse tecniche di stesura e di sfumatura, colorando a pennello e a spatola, per creare infine ognuno un proprio dipinto ispirato allo stile di un artista del Novecento.

Gli incontri saranno condotti da Giulia Argentino, Marion Gizard, Francesca Bologna e Marco Salvucci, “maestri d’arte” MUS.E e supportati da giovani studenti dell’accademia di Belle Arti di Firenze.

I materiali artistici forniti durante gli incontri sono messi a disposizione da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

La prenotazione è obbligatoria. Si consiglia la presenza costante al corso; gli incontri sono tuttavia fruibili anche singolarmente.

Gli appuntamenti per le famiglie sono destinati tanto ai bambini quanto ai loro accompagnatori.

Fonte: Ufficio Stampa