Musica e solidarietà al Teatro Pacini

Il Comune di Fucecchio promuove una serata musicale al Teatro Pacini, il cui ricavato andrà devoluto alla Caritas interparrocchiale per il sostegno alle famiglie bisognose del territorio. Domani sera (venerdì 12 gennaio) sul palco salirà il gruppo dei G.A.S. - Gruppo Attrazione Spettacolo, che intratterrà il pubblico con musica, imitazioni canore e comicità. Appuntamento alle ore 21.30 al Cinema Teatro Pacini in Piazza Montanelli. Per informazioni 0571.540870 – 353.4104119 info@nuovoteatropacini.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa