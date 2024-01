Nuovi abeti al Parco degli alberi di Natale a Capannori

Sono stati messi a dimora questa mattina nel Parco degli alberi di Natale in Pizzorna, gli abeti utilizzati per l’albero natalizio, che i cittadini hanno portato ai tre punti di raccolta istituiti dall’amministrazione comunale. Presente alla piantumazione l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro, Giovanni Ciniero, Marco Ricci e Giovanni Bertilacchi del Consorzio Forestale di Villa Basilica, che collabora all’iniziativa, e Leonardo Bernacchi della Cooperativa Pozzuolo insieme ad alcuni operatori. Gli abeti sono stati piantati dopo essere stati selezionati in base al loro stato di conservazione e alla compatibilità della specie con il paesaggio ambientale delle Pizzorne.

“Ringrazio tutti i cittadini che hanno aderito a questa iniziativa, realizzata dal Comune per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di dare una seconda vita agli abeti utilizzati per fare l’albero di Natale, che in questo modo possono proseguire il loro ciclo vitale - afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Un’iniziativa dal forte valore simbolico che fa parte delle azioni per la lotta al cambiamento climatico con cui intendiamo incentivare l’uso di abeti naturali per realizzare l’albero di Natale, al posto di quelli in plastica o comunque non ecologici che dopo qualche anno di utilizzo inevitabilmente finiscono tra i rifiuti indifferenziati e quindi in discarica. Gli alberi sono stati messi a dimora nel parco degli alberi di Natale realizzato in Pizzorna dal Comune in collaborazione con il Consorzio Forestale di Villa Basilica”.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa