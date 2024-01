Nuovi poliziotti a Empoli, Azione: "La città non ha la dotazione per il sistema sicurezza attuale"

Come partito politico Empoli in Azione vogliamo dare il benvenuto ai sei poliziotti inviati dal Ministero dell’Interno a Empoli per rafforzare il sistema di sicurezza locale.

Nell’occasione vogliamo ringraziare sia il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino che il Questore Maurizio Auriemma per la sensibilità dimostrata nei riguardi del nostro territorio, considerando che altre

Questure presenti nella nostra regione hanno ricevuto assegnazioni di personale inferiori.

Come partito politico ci impegneremo già da oggi affinché anche del 225° corso Polizia appena iniziato e che presumibilmente terminerà a ottobre, una aliquota venga inviata nei nostri territori.

Abbiamo più volte sostenuto anche in incontri pubblici, che il nostro sistema sicurezza, composto da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, sostiene il lavoro di una piccola Questura o

di un Comando Provinciale senza avere le dotazioni di uomini e mezzi che una struttura del genere prevede.

Empoli ha una squadra di calcio che da anni milita in campionati di massima serie, la stazione ferroviaria di Empoli è un importante snodo ferroviario e terza stazione toscana per numeri passeggeri, la SGC è una arteria importantissima con problemi strutturali che spesso creano problemi alla circolazione stradale. Tutte queste criticità sono gestite con professionalità dagli uomini e dalle donne del sistema sicurezza della nostra città a cui va il nostro grazie.

Nei prossimi anni il nostro paese sarà sede di importanti eventi internazionali che avranno ricadute anche sul sistema sicurezza; il Giubileo del 2025 con il previsto arrivo di 30 milioni di pellegrini, le olimpiadi

invernali del 2026 nel nord Italia, sono tutti impegni che vedranno coinvolte migliaia di uomini e di donne per garantire la sicurezza di eventi così importanti tenuto conto anche del difficile quadro geopolitico attuale.

Dobbiamo quindi fare in modo di gestire al meglio le strutture locali, coinvolgendo tutti gli attori in modo sinergico, per fare in modo che questi eventi non sguarniscano il sistema di sicurezza locale.

Come abbiamo detto altre volte, riconosciamo che ogni partito politico abbia “diritto” ad avere sensibilità diverse sul tema sicurezza, ma come forze politiche abbiamo il “dovere” di trovare soluzioni pragmatiche

e non ideologiche, mantenendo come obiettivo centrale delle nostre azioni l’interesse dei nostri territori. NuoLo dobbiamo alla nostra comunità.

Fonte: Empoli in Azione