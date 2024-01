Parco eolico Mugello, Monni: "Sentenza Tar dà ragione a chi combatte il cambiamento climatico"

Sono stati respinti dal Tar della Toscana i due ricorsi avanzati dal Comune di San Godenzo e dalle associazioni Italia nostra e Cai contro il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) rilasciato dalla Regione Toscana nel febbraio 2022 per la realizzazione del nuovo impianto eolico di Monte Giogo di Villore, a cavallo tra i Comuni di Vicchio e Dicomano (con opere accessorie nei Comuni di San Godenzo e Rufina). La Presidenza del Consiglio dei ministri aveva respinto già nel settembre 2022 l'opposizione presentata dallo stesso Comune di San Godenzo e dal Ministero della cultura.

“La sentenza del Tar toscano – ha detto l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni – ha riconosciuto la correttezza del procedimento condotto dagli uffici regionali, rilevando in particolare che è stata svolta una corretta ponderazione degli interessi pubblici, ritenuti prevalenti. Ringrazio dunque i nostri tecnici per l’efficace lavoro svolto. Il giudizio espresso dal tribunale amministrativo regionale considera sia gli studi e le elaborazioni effettuate dall’azienda che ha proposto l’impianto, sia le misure di mitigazione e monitoraggio e le misure prescrittive imposte in sede di Conferenza dei servizi. Dunque il parco eolico di Monte Giogo di Villore sarà realizzato e questa è una buona notizia per la salute dell’ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici. Chi contrasta lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili fa un danno all’ambiente e a quello stesso paesaggio che dice di voler difendere. Questa sfida epocale non può essere rinviata e passa unicamente dalle scelte sostenibili e lungimiranti che compiamo oggi”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa