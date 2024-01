Persona investita da un treno a Firenze, circolazione sospesa

Una persona è stata investita da un treno alla stazione di Firenze Santa Maria Novella nel tardo pomeriggio di oggi. Da quanto emerso, la persona avrebbe riportato gravi ferite ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento: secondo le prime informazioni la caduta sarebbe avvenuta dalla banchina tra i binari 16 e 17.

La circolazione nel nodo di Firenze risulta sospesa dalle ore 18.45, come comunicato da Rfi. Secondo l'ultimo aggiornamento delle 19.20, è ancora in corso l'intervento delle Forze dell'Ordine e del personale di assistenza medica.

La circolazione dei treni è ripresa nei binari dall'1 al 10 della stazione centrale di Firenze. Secondo l'ultimo aggiornamento delle 19.40 di Rfi la circolazione risulta ancora fortemente rallentata con treni che possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso.

Ad essere investito è un uomo, tra i 60 e i 70 anni circa. Trasportato all'ospedale di Careggi, è stato ricoverato in condizioni molto gravi. L'investimento sarebbe avvenuto intorno alle 18.15 al binario 17, dove arrivano i treni dal Mugello. Proseguono gli accertamenti della polfer sulle dinamiche.

