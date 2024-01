Riparte il campionato Abc: la serie C Femminile ospita Viareggio, Gialloblu a San Casciano

È iniziato il girone di ritorno del campionato di serie C Femminile che domani, venerdì 12 gennaio, alle ore 21, vedrà le ragazze del Basket Castelfiorentino tornare in campo al PalaGilardetti dopo la sosta natalizia e il turno di riposo. Avversario di turno l’attuale capolista, la Pallacanestro Femminile Viareggio, peraltro ancora imbattuta (arbitro Baldini di Castelfiorentino). All’andata a Viareggio le locali si imposero per 49-32, dimostrando subito di essere una delle squadre da battere. Una grande prestazione, dunque, sarà quella richiesta alle ragazze di Gianni Lazzeretti per provare a fare lo sgambetto alla prima della classe ed inaugurare al meglio la seconda parte di stagione.

Domenica 14 gennaio, invece, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino, che alle 18.30 sarà atteso sul parquet del Basket San Casciano per la dodicesima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2 (arbitri Barone di Ponsacco, Borchi di Pontedera). Reduci dalla sconfitta interna rimediata per mano della big Volterra, i ragazzi di Dario Chiarugi saranno dunque chiamati ad inseguire due punti necessari per restare al passo con le prime della classe.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa