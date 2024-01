Ripartono gli appuntamenti del sabato mattina al Bosco dei Frati

Dopo la pausa natalizia, riprendono gli appuntamenti del sabato mattina al Bosco dei Frati a San Romano con Sport nei Parchi. Un progetto di Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci. Quattro associazioni sportive (Monkeys Aps che si occupa di arti circensi per bambini, adulti e over 65, la Gam Asd per attività motorie e psicomotorie per tutte le fasce d’età, la Asd Arcieri della Rocca di Montopoli per il tiro con l’arco e la Città di Montopoli Asd per il calcio) si alternano ogni fine settimana per organizzare attività sportive gratuite aperte a tutti. Ogni sabato si possono provare le tre attività presenti e praticare sport gratuitamente, per partecipare serve soltanto un certificato medico per l'attività sportiva.