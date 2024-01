Saldi invernali 2024, niente acquisti per il 65% di lettori e lettrici di gonews.it

Non tutti andranno a caccia dell'occasione per il guardaroba. Anzi, secondo l'ultimo sondaggio di gonews.it sui Saldi invernali 2024, la maggior parte rinunceranno allo shopping scontato di stagione. La domanda chiedeva ai lettori e alle lettrici se, in occasione del periodo di saldi che ha preso il via in Toscana il 5 gennaio, avrebbero fatto acquisti. Con il 65.49% dei voti la risposta più cliccata è stata "No, non ho disponibilità".

Al contrario, sempre secondo i risultati del sondaggio, pensano di fare acquisti il 35.51% dei votanti, che hanno scelto l'opzione "Sì, ottima occasione".

Secondo le previsioni diffuse alla vigilia dell'appuntamento commerciale, Confesercenti aveva affermato che 4 toscani su 10 hanno pianificato di comprare in saldo, con un budget medio a famiglia previsto di 267 euro, mentre un ulteriore 56% acquisterà in caso di offerta interessante e quindi non ha preventivato la spesa: qui l'indagine completa.