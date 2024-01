"Senza sicurezza chiudete la stazione di Montelupo-Capraia": la provocazione del centrodestra

"Ancora una volta la stazione di Montelupo-Capraia è stata vandalizzata e non è la prima volta che questo accade" sottolineano gli esponenti del centro-destra.

"Nel 2023 sono stati una decina gli episodi di vandalismo, accaduti alla nostra stazione a cui, avevano fatto seguito le nostre relative denunce a mezzo stampa, tutte corredate con foto - sottolinea Diego Crocetti coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite -. La situazione era talmente grave che persino la rete ferroviaria italiana è stata costretta a correre ai ripari istallando telecamere di sicurezza, telecamere che misteriosamente a metà del mese di ottobre, sono state tolte".

La questione è arrivata sui banchi del comune di Capraia e Limite mediante formale interrogazione a firma di Emanuel Di Mauro, vice capogruppo per il centrodestra unito, quota Fratelli d'Italia a Capraia e Limite.

“Come Centrodestra non potevano girarci dall’altra parte e prontamente ho redatto un’interrogazione per chiedere delucidazioni in merito. Siamo venuti a conoscenza che le telecamere, ora rimosse, furono installate in via provvisoria da FS security, la quale ha pensato di rimuoverle visto lo scemare degli eventi criminosi, secondo loro… la verità è un’altra, ahimè, e i recenti episodi smentiscono tale tesi, in quanto dimostrano in maniera chiara, inequivocabile ed incontrovertibile, esattamente il contrario, ovvero che non solo c'è bisogno delle telecamere, ma che andrebbero implementate e messe in tutta la stazione".

"Noi di Forza Italia, siamo stati, derisi, offesi, trattati come persone “amanti del grande fratello”, solo perché - sottolinea Diego Crocetti, con il capogruppo presso l'unione dei comuni Giuseppe Romano -, abbiamo chiesto sicurezza e che i cittadini possano usufruire di una stazione decente, stazione classificata oltretutto da trenitalia come “Bronze” degna cioè di una certa importanza, sia per numero di passeggeri, che per numero di treni che la frequentano; sicurezza che gli stessi cittadini, ci vanno chiedendo a gran voce".

Del medesimo avviso è Di Mauro, che come eletto per tutto il centro-destra, rammenta quanto" il tema sicurezza stia a cuore a “questa parte di politica”, che guarda e tende la mano a lavoratori e famiglie che a vario titolo entrano in contatto col luogo della stazione ferroviaria di Montelupo – Capraia. In tempi non lontani ci eravamo già espressi sul tema sicurezza con una mozione (bocciata dal PD) e svariate interrogazioni ed interpellanze, tutte glissate dalla maggioranza".

Congiuntamente il Centro destra si esprime a favore di un intervento riparatore e d’urgenza dei comuni che, in mancanza di una adeguata e pronta risposta da parte di FS, si facciano carico della sicurezza della stazione, anche perché di fronte ad un servizio discutibile, complice l’apparato regionale, non possono e non devono essere i cittadini a rimetterci sempre.

Deve essere chiaro il concetto, sottolineano in coro le opposizioni: "Si è in grado di garantire la sicurezza della stazione e degli ambienti circostanti? La sicurezza della stazione è una priorità per le amministrazioni di centro-sinistra?"

Se non si è in grado di garantire e di dare risposte adeguate ai cittadini, lanciamo una provocazione: “Chiudete definitivamente la stazione”, i cittadini non possono pagare con l'aumento del biglietto o dell'abbonamento, i costi derivati dalla vostra non curanza, dabbenaggine e sciatteria!

Su questo argomento e sul tema della sicurezza siamo pronti a sfidare il centro-sinistra alle prossime amministrative, cambiare si può anche a Capraia e Limite e Montelupo.

Fonte: Ufficio Stampa