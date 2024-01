Servizio ExtraScuola al Trovamici, aprono le iscrizioni

Lunedì 15 gennaio 2024 prenderanno il via le iscrizioni al servizio ExtraScuola al 'Trovamici', per il periodo febbraio - giugno 2024, per bambine e bambini da 3 a 10 anni di età. Il progetto ExtraScuola del Centro Trovamici è aperto dal 25 settembre al 7 giugno 2024 dalle 16 alle 19.

Per chi sceglie di iscriversi al progetto, il Comune ricorda che è attivo il servizio Pedibus per la scuola dell’infanzia Peter Pan e la scuola primaria Leonardo da Vinci: questo servizio offre alle famiglie la possibilità di autorizzare personale qualificato a riprendere i propri figli all’uscita della scuola.

L'ExtraScuola potrà accogliere un massimo di 15 bambini e bambine in età 3-6 (scuola dell’infanzia) e 25 in età 6-10 (scuola primaria): le domande saranno accolte in ordine cronologico. Al raggiungimento del numero massimo di bambini accolti per fascia di età, le domande saranno inserite in una lista di attesa alla quale l’ufficio potrà accedere in seguito a rinuncia degli ammessi.

Tutte le informazioni e la scheda di iscrizione al progetto sono disponibili online cliccando su https://www.comune.empoli.fi.it/progetto-extrascuola-centro-trovamici

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa