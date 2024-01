Sorveglianza, 5 nuove telecamere a Cerreto Guidi

In questi giorni i tecnici sono al lavoro sul territorio comunale di Cerreto Guidi per l’installazione di nuove telecamere. Si tratta di un’ulteriore tappa del progetto generale di sorveglianza sul territorio che nei mesi scorsi aveva portato all’ammodernamento dei dispositivi del centro storico.

“I luoghi- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- sono stati individuati in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e sono quelli considerati strategici per le vie di fuga. Devono servire come deterrente, sia come indagine delle forze dell’ordine”.

Le nuove telecamere (5 in tutto), non verificheranno infatti le eventuali infrazioni legate alla velocità dei veicoli, ma serviranno per garantire una maggiore sicurezza sul territorio.

Le telecamere sono installate con un sistema di lettura delle targhe per la rilevazione di veicoli sospetti in collaborazione con le Forze dell’Ordine, con cui è stata studiata e concordata la progettazione complessiva. Pertanto il loro uso ha una funzione di garanzia per i cittadini, volendo favorire un controllo sempre più capillare del territorio.

Per l’Amministrazione comunale, la videosorveglianza rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare le attività illegali sia come strumento di indagine che come elemento in grado di fare da deterrente.

“Queste installazioni-aggiunge il Sindaco Simona Rossetti- si inseriscono in un lavoro di progettazione che è stato portato avanti in questi anni condiviso in ogni passaggio con le Forze dell’Ordine che ringrazio per la preziosa collaborazione”.

All’installazione in corso in questi giorni, come ricorda l’assessore ai sistemi informatici e alla sicurezza Alessio Tanganelli, seguirà il collaudo previsto nelle prossime due settimane.

“Le 5 telecamere, indicate da apposita segnaletica, saranno installate a Lazzeretto, Bassa, Cerreto Guidi e Stabbia, con una somma prevista di € 36.000, reperita sia con risorse dell’Ente e in parte con finanziamenti da noi richiesti”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa