Successo per l'Eco Compattatore di Fucecchio: in un mese raccolte 11mila bottiglie

Un successo inaspettato. È quello che ha raccolto l'Eco Compattatore di Fucecchio al suo primo mese di attività. Inaugurato lo scorso 12 dicembre, in meno di un mese ha già visto 250 cittadini diventare utenti del macchinario che compatta le bottiglie in pet. Sono stati ben 11 mila i contenitori inseriti dai fucecchiesi all'interno dell'Eco Compattatore fornito dal consorzio Coripet e installato in Piazza Pertini, a due passi dal Palazzetto dello Sport. Un risultato davvero notevole che ha colto di sorpresa anche il Comune di Fucecchio, promotore dell'iniziativa.

"Era inimmaginabile – spiega l'assessore all'ambiente Valentina Russoniello – che già nel primo mese di vita un nuovo strumento avesse un successo di questa portata. Questo però ci conferma quanto la vocazione al riciclo e al rispetto dell'ambiente sia presente nei nostri concittadini. Il successo è stato tale che in alcune giornate il macchinario non riusciva più a ricevere bottiglie in quanto aveva raggiunto la sua massima capienza. Abbiamo chiesto a Coripet di aumentare il numero degli svuotamenti proprio alla luce di questo utilizzo così intenso. Se i numeri dovessero essere questi anche nei prossimi mesi non escludiamo neppure la possibilità di posizionare sul territorio un secondo Eco Compattatore".

Ricordiamo che l'Eco Compattatore di proprietà del consorzio Coripet, che ne gestisce anche la logistica, è destinato alla raccolta e al riciclo delle bottiglie in pet con l'obiettivo di separarle sin dall’origine da altri flussi di materiali, per compattarle e successivamente riciclarle. Per incentivare l'utilizzo dell'Eco Compattatore il Comune ha previsto delle premialità: le persone che vi conferiscono le bottiglie in pet accumulano punti attraverso un'apposita applicazione scaricata sul proprio smartphone. Al raggiungimento dell'obiettivo di 200 bottiglie conferite, è possibile usufruire di uno sconto di 3 euro, su una spesa minima di 20 euro, in uno degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio aderenti all'iniziativa ed elencati di seguito.

Ass. Consumatori Fucecchio (via Nelli 8, Fucecchio), Az. Agr. Menichetti Massimo (via Pistoiese 58, Fucecchio), Farmacia Serafini (via Nelli 23, Fucecchio), Nido d'infanzia Peter Pan (via Martini 19, Fucecchio), Bar Nuovo di Costante Marco (piazza Montanelli 15, Fucecchio), Ferramenta Salvadori (via del Bosco 264 C/D, Santa Croce sull'Arno), Libreria Blume (via Banti 24, Fucecchio).

"Visto il successo di questa iniziativa - conclude l'assessore Russoniello - invitiamo anche altre aziende e altri commercianti, locali e non, ad aderire al progetto per far parte, insieme ai cittadini, di un circuito virtuoso rivolto al miglioramento ambientale e al riuso delle materie". Le informazioni su come aderire sono disponibili al seguente indirizzo: www.comune.fucecchio.fi.it/node/26446

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa