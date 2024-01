Tomografia da 350mila euro in azione all'ospedale di Pistoia: la donazione è della Fondazione Caript

È stato firmato stamattina l’atto di donazione formale da parte della Fondazione Caript all’Azienda USL Toscana centro della nuova TC (tomografia computerizzata) per l’ospedale San Jacopo di Pistoia.

La nuova TC, del costo di 351.750 euro, è già entrata in funzione nella struttura operativa complessa di Radiologia, diretta dalla dottoressa Letizia Vannucci, lo scorso 3 novembre e sono stati 1.000 i pazienti (per un totale di circa 1.100 esami, sia diretti che con mezzo di contrasto) per i quali è stata utilizzata la nuova apparecchiatura: un TC 128 slice, di ultima generazione, che è in grado di effettuare esami con una risoluzione spaziale elevata, tale da offrire ottime performance specie nello studio della patologia vascolare, cerebrale, cardiaca e addominale.

Nello svolgimento degli esami la dottoressa Vannucci si avvale del coordinamento del dottor Mirko Vigliotti ( referente TSRM diagnostica Pistoia); del coordinatore TSRM dottor Pasquale de Lucia e dell’infermiere coordinatore Valentina Payta.

L’atto di donazione è stato firmato dal Presidente della Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri, e dal direttore generale dell’Azienda Usl Toscana centro, Valerio Mari, alla presenza del direttore sanitario del presidio ospedaliero di Pistoia, Lucilla Di Renzo, del direttore dell’area manutenzione e gestione investimenti di Pistoia, Ermes Tesi, e di alcuni consiglieri della Fondazione.

“Voglio nuovamente ringraziare la Fondazione per questa importante donazione – ha dichiarato il direttore generale, Mari –; la nuova Tc oltre sfrutta le attuali applicazioni tecnologiche ed è già al passo con le future esigenze cliniche oltre ad essere dotata dei più moderni algoritmi. Un sicuro potenziamento per l’ospedale di Pistoia ma anche per tutto il nostro dipartimento aziendale di Diagnostica per Immagini”.

Fonte: Asl Toscana Centro