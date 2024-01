Un circolo di libri, alla Casa del popolo di Limite lettura condivisa una volta al mese

A partire dal 5 Febbraio, tutti i primi lunedì del mese si riunirà presso una delle sale della Casa del Popolo di Limite il gruppo di lettura “Un circolo di libri”, dedicato a lettrici e lettori adulti.

Le lettrici ed i lettori affronteranno autonomamente la lettura di un libro diverso ogni mese per poi parlarne insieme e scambiarsi impressioni e punti di vista.

"Un circolo di libri" nasce da un'idea semplice: creare uno spazio dove condividere l'amore per la lettura, conoscere persone accomunate dalla medesima passione e, contemporaneamente, sperimentare momenti di socialità e cultura tipici delle Case del Popolo. Il progetto è in collaborazione con Biblioteca Pablo Neruda di Limite, preziosa alleata e sostenitrice del gruppo di lettura.

Il 5 Febbraio alle 21.30 si terrà un primo incontro conoscitivo per scoprire i gusti e le preferenze dei partecipanti, e per presentare la Casa del Popolo e le sue attività.

Per partecipare agli appuntamenti del gruppo di lettura è necessario essere in possesso della Tessera Arci 2024, che può essere sottoscritta in qualunque momento direttamente al Circolo.

Per informazioni ed adesioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca o Erika Nardini della Casa del Popolo al numero 39 347 889 4372, che vi metteranno in contatto con l'organizzatrice del gruppo di lettura.