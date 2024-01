A Fucecchio parte il progetto Super@ula in quattro scuole

Con i fondi del Pnrr in quattro scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Fucecchio, Carducci, I Maggio (Galleno), Collodi (Querce), Bardzky (Ponte a Cappiano), prenderà il via il Progetto “Super@ula”.

In ogni plesso saranno realizzate delle aule completamente rinnovate con dispositivi tecnologici che permetteranno una didattica innovativa; verranno implementate le discipline stem, lo sviluppo di competenze linguistico comunicative sia in italiano che in inglese; in ambienti flessibili e dinamici verrà valorizzata una didattica quotidiana basata sull’apprendimento attivo, collaborativo e inclusivo, ogni alunno potrà essere protagonista del proprio percorso formativo nel rispetto del proprio “stile di apprendimento”.

Le aule saranno cinque alla Carducci, una per ogni classe, dalla prima alla quinta, progettata in maniera specifica per la classe che dovrà accogliere e una a Galleno, a Querce, a Ponte a Cappiano.

Tutti i bambini e le bambine potranno accedere alla Super@ula grazie ad una precisa turnazione che gli/ le insegnanti nei diversi plessi programmeranno.

È la nuova scuola del presente per i futuri cittadini di domani.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa