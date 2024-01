Acca Larentia, il Pd scende in piazza a Firenze contro le manifestazioni fasciste

Un presidio in risposta al raduno di Via Acca Larentia a Roma e a tutte le manifestazioni neofasciste. A proporlo sono il Pd e i Giovani Democratici della città di Firenze, dando appuntamento a domani, sabato 13 gennaio, alle 16.30, in Piazza Duomo, davanti alla sede della Regione. Il presidio, intitolato “Non resteremo a guardare”, é aperto a tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo.

“La nostra manifestazione non sarà solo un grido contro il fascismo, ma anche un’espressione della nostra dedizione a costruire un futuro in cui la diversità, la tolleranza e il rispetto reciproco siano la norma. In questi tempi incerti, è più importante che mai unire le nostre voci e riaffermare i principi di solidarietà e giustizia sociale che definiscono la nostra comunità. È nostro dovere morale alzare la voce contro qualsiasi tentativo di riscrivere o glorificare un passato che ha lasciato cicatrici profonde nella nostra storia” dicono Andrea Ceccarelli, segretario cittadino del Pd, e Giuliano Struga dei Giovani Democratici.

“In seguito agli eventi dello scorso 7 gennaio, che hanno turbato profondamente la nostra comunità, il nostro gruppo consiliare ha immediatamente aderito per essere parte attiva nell’organizzazione di una manifestazione di resistenza. Domani ci uniremo per difendere la nostra Costituzione e per opporci con fermezza a qualsiasi forma di revisionismo storico che minacci la verità e la giustizia. Il silenzio non ci appartiene e non lasceremo spazio, senza una reazione civile e democratica, a chiunque voglia farci rivivere momenti vergognosi che sono storia e non potranno che restare tali” dice il capogruppo del Pd in Comune Nicola Armentano.

“Di fronte alle immagini dell’adunata nera di via Acca Larentia non vogliamo rimanere indifferenti. Chi é indifferente é complice, complice dei misfatti peggiori. Contro la pericolosa ambiguità della destra di governo, contro l’ingiustificato e ingiustificabile silenzio della premier Giorgia Meloni, domani saremo al presidio in Piazza Duomo a Firenze. Una manifestazione pubblica, perché le immagini toccano e riguardano tutte e tutti noi e perché rappresentano la celebrazione nostalgica di un regime che ha significato la negazione di ogni principio di democrazia. Per l’Italia libera e antifascista”. Così Stefania Lio, vicesegretaria del Pd toscano, che domani sarà con una delegazione al presidio in Piazza Duomo organizzato dal Pd e dai Giovani Democratici di Firenze in risposta alle recenti manifestazioni neofasciste.

Fonte: Ufficio Stampa