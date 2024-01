Dramma in Valdera, scompare giovane consulente immobiliare

Un malore si è portato via un giovane consulente immobiliare in Valdera. Si chiamava Alberto Salonicchi, è scomparso all'improvviso a 37 anni. Nei primi giorni dell'anno è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un malore, è morto nella serata di giovedì 11 gennaio.

Lo piange tutta la Valdera, dove aveva parenti e amici. Era originario di Capannoli, aveva giocato a calcio nelle società cittadine, ed era noto anche a Terricciola, dove lavorava la madre.

Sono in tantissimi a ricordarlo adesso con un post su Facebook o con messaggi sui vari social network.