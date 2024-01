Alluvione a Campi, il sindaco Tagliaferri risponde a Rossi (FdI): "Mie affermazioni per dar voce ai cittadini"

Il Sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, risponde all'onorevole Fabrizio Rossi riguardo alle sue dichiarazioni in merito alla gestione dell'alluvione e alle accuse rivolte al governo Meloni.

"Sottolineo che le mie affermazioni nascono per dare voce ai cittadini e le preoccupazioni derivano dalla necessità di risposte concrete per la comunità colpita dall'alluvione. Una comunità che non ha visto più il governo centrale sul territorio da novembre e l'obiettivo non è accusare, ma garantire ai cittadini assistenza tempestiva e risarcimenti adeguati".

Tagliaferri inoltre sottolinea la necessità di un'azione coordinata e trasparente tra enti e governo perché il silenzio nazionale nella vicenda dell’alluvione allerta i cittadini.

"Ad esempio" continua il Sindaco "ancora i cittadini non hanno ricevuto rassicurazioni circa gli sconti per gli extra consumi di bollette, chi guiderà la fase della ricostruzione e quali risarcimenti ci saranno sui beni mobili (auto) esclusi dal primo soccorso.

Infine come Ente non abbiamo ancora nessuna notizia circa i lavori per la ricostruzione delle opere di sicurezza idraulica come l’argine della Marina su cui vogliamo delle rassicurazioni circa i finanziamenti".

Tagliaferri ribadisce che le sue preoccupazioni derivano dalla concretezza delle azioni e non da mera critica politica. Invita all'onorevole Rossi a collaborare per garantire soluzioni e risposte efficaci in risposta alle esigenze della popolazione colpita.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio